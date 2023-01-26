Aksa Liglerinde 16. Hafta hakemleri açıklandı

AKSA liglerinde ikinci devre başlıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 16. haftanın programı belli oldu. Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Türk Ocağı’nı konuk edeceği maçın hakemi Serkan Şimşek olurken, alt sıraları ilgilendiren Çetinkaya – Göçmenköy karşılaşmasını ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.
16. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
28 Ocak 2023, Cumartesi
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (Serkan Şimşek)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MeritA.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Osman Özpaşa)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
28 Ocak 2023, Cumartesi
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği (Evren Karademir)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Mormenekşe (Turgay Misk)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Binatlı (Fehim Dayı)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Yenierenköy (Zekai Töre)
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Esentepe (Mustafa Öztugay)
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yalova-Dörtyol (Ferhat Tuna)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Miracle Karşıyaka (Mehmet Sezener)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)
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