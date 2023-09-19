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Aksa Liglerinde 1. Hafta programı

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Aksa Liglerinde 1. Hafta programı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Ligleri 2023-24 Futbol Sezonu Perşembe akşamı oynanacak olan MağusaT.Gücü – Çetinkaya Süper Lig maçıyla başlayacak.
Aksa Liglerinde ilk hafta programı şöyle:
 
AKSA SÜPER LİG
21 Eylül 2023 Perşembe
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü – Çetinkaya
22 Eylül 2023 Cuma
19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar
23 Eylül 2023 Cumartesi
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi
16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü
24 Eylül 2023 Pazar
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir
25 Eylül 2023 Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka
AKSA 1.LİG
23 Eylül 2023 Cumartesi
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı
16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy
16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale
24 Eylül 2023 Pazar
16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy
16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik
 
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