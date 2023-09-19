Aksa Liglerinde 1. Hafta programı



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Ligleri 2023-24 Futbol Sezonu Perşembe akşamı oynanacak olan MağusaT.Gücü – Çetinkaya Süper Lig maçıyla başlayacak.

Aksa Liglerinde ilk hafta programı şöyle:



AKSA SÜPER LİG

21 Eylül 2023 Perşembe

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü – Çetinkaya

22 Eylül 2023 Cuma

19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar

23 Eylül 2023 Cumartesi

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi

16.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü

24 Eylül 2023 Pazar

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir

25 Eylül 2023 Pazartesi

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka

AKSA 1.LİG

23 Eylül 2023 Cumartesi

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı

16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy

16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale

24 Eylül 2023 Pazar

16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy

16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik

