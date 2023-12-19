banner913
banner932
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
13 0
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
13 0
 
Baronlara kıyak çekiliyor!
Baronlara kıyak çekiliyor!
82 0
Dumlupınar bende varım diyor
Dumlupınar bende varım diyor
27 0
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
38 0
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
45 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
19 0
banner996
banner985

AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemleri revize edildi

banner989

banner974
AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemleri revize edildi
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde gerçekleşecek ara transfer tarihlerinin revize edildiğini duyurdu. Daha önce 2-12 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan transfer dönemleri yeniden düzenlendi. Buna göre AKSA Ligleri'nde yerli futbolcu geçici ve/veya bonservisli transfer 2-15 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, yabancı futbolcu geçici ve/veya bonservisli transfer 2-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşebilecek.
KTFF'den yapılan açıklamada ayrıca 23.08.2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararının da 2 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya konulacağı hatırlatıldı. KTFF 23.08.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almış ve kararın söz konusu tarih itibariyle uygulanacağını belirtmişti.
Alınan karar şu şekilde;
"2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.