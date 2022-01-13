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AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemi sona eriyor

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AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemi sona eriyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından daha önce açıklanan ara transfer dönemi bugün (14 Ocak 2022 Cuma) sona eriyor. Buna göre 2021-2022 Sezon Planlaması kapsamında 3-14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşeceği duyurulan ara transfer döneminde; bonservisli transfer, geçici transfer ve yabancı futbolcu transferinde tüm resmi işlemlerin bugün mesai bitiminde sona ereceği duyuruldu.
 
 
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