AKSA Ligleri'nde 1.hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 1.haftanın programı belli oldu.
AKSA SÜPER LİG
22 Eylül 2022, Perşembe
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MağusaT.Gücü
23 Eylül 2022, Cuma
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Cihangir
24 Eylül 2022, Cumartesi
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya
16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği
25 Eylül 2022, Pazar
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı
16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke
26 Eylül 2022, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü
AKSA 1.LİG
23 Eylül 2022, Cuma
16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Girne Halk Evi
24 Eylül 2022, Cumartesi
16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova
16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş
25 Eylül 2022, Pazar
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya
16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu
AKSA A2 SÜPER LİG
24 Eylül 2022, Cumartesi
14.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Türk Ocağı-MağusaT.Gücü
14.00 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Cihangir
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği
25 Eylül 2022, Pazar
14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke
AKSA A2 1.LİG
24 Eylül 2022, Cumartesi
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Girne Halk Evi
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş
25 Eylül 2022, Pazar
14.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Lapta
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu
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