AKSA Ligleri'nde 1.hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 1.haftanın programı belli oldu.



AKSA SÜPER LİG

22 Eylül 2022, Perşembe

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-MağusaT.Gücü

23 Eylül 2022, Cuma

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Cihangir

24 Eylül 2022, Cumartesi

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya

16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği

25 Eylül 2022, Pazar

16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı

16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli

16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke

26 Eylül 2022, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü



AKSA 1.LİG

23 Eylül 2022, Cuma

16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Girne Halk Evi

24 Eylül 2022, Cumartesi

16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova

16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş

25 Eylül 2022, Pazar

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta

16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya

16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli

16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu



AKSA A2 SÜPER LİG

24 Eylül 2022, Cumartesi

14.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Türk Ocağı-MağusaT.Gücü

14.00 Göçmenköy Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Cihangir

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği

25 Eylül 2022, Pazar

14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke



AKSA A2 1.LİG

24 Eylül 2022, Cumartesi

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Girne Halk Evi

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş

25 Eylül 2022, Pazar

14.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Lapta

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya

14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu



