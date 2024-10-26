Aksa Ligleri 6. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
DÜN
C.B.Gençlik Gücü-M.Değirmenlik: 0 – 2
BUGÜN
MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği: 0 – 0
Cihangir-Göçmenköy : 2 – 1
Lefke-T.H.Dumlupınar: 3 – 3
27 Ekim 2024, Pazar
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Esentepe (Turgay Misk)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Gönyeli (Emre Öztaşlı)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Karşıyaka (Burak Mandıralı)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Hamitköy-Yeniboğaziçi: 1 – 1
Binatlı-Lapta: 1 – 0
Çanakkale-Vadili: 1 – 0 (74. Dakikada Tatil edildi)
N.Dipkarpaz-A.Kozanköy: 1 – 1
27 Ekim 2024, Pazar
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Düzkaya-Yalova (Şakir Azizoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-S.Geçitkale (İsmail Ercan)
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