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Aksa Ligleri 6. Hafta erteleme maçları sonuçları

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Aksa Ligleri 6. Hafta erteleme maçları sonuçları
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AKSA Süper Lig
29 Ekim 2024, Salı
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Esentepe (Turgay Misk)
A.Yeşilova-Gönyeli : 1 – 2  
DND G.Birliği-Karşıyaka: 1 – 0  
Mesarya-Yenicami: 2 – 1
AKSA 1.LİG
29 Ekim 2024, Salı
Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 4 – 1
Düzkaya-Yalova:                   0 – 0  
Mormenekşe-Maraş.     1 – 1  
M.H.Yılmazköy-S.Geçitkale: 0 – 0
 
 
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