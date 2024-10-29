Aksa Ligleri 6. Hafta erteleme maçları sonuçları

AKSA Süper Lig
29 Ekim 2024, Salı
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Esentepe (Turgay Misk)
A.Yeşilova-Gönyeli : 1 – 2
DND G.Birliği-Karşıyaka: 1 – 0
Mesarya-Yenicami: 2 – 1
AKSA 1.LİG
29 Ekim 2024, Salı
Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 4 – 1
Düzkaya-Yalova: 0 – 0
Mormenekşe-Maraş. 1 – 1
M.H.Yılmazköy-S.Geçitkale: 0 – 0
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