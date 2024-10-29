Aksa Ligleri 6. Hafta erteleme maçları bugün oynanıyor

Aksa Futbol Ligleri 6. Haftada cumartesi günü oynanan Çanakkale – Vadili maçında hakem Mustafa Torun’un darp edilmesi neticesinde hakemlerin maçlara çıkmama kararı alması sonrasında ertelenen Pazar günü maçları bugün oynanacak.
Bugün oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle:
AKSA Süper Lig
29 Ekim 2024, Salı
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Esentepe (Turgay Misk)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Gönyeli (Emre Öztaşlı) 14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Karşıyaka (Burak Mandıralı)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
29 Ekim 2024, Salı
14.00 Girne Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Düzkaya-Yalova (Şakir Azizoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-S.Geçitkale (İsmail Ercan)
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