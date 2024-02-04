Aksa Ligleri 17.Hafta sonuçları

SÜPER LİG
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
A.Yeşilova-Yeniboğaziçi: 5 – 0
Mesarya-ChinaB.G.Gücü : 0 – 1
K.Kaymaklı-M.Karşıyaka: 0 – 3
Lefke-Çetinkaya: 0 – 5
MağusaT.Gücü-PeraL.G.Birliği: 5 – 0
Türk Ocağı-Y.Dumlupınar: 2 – 11
5 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)
1.LİG
BUGÜN
Girne H.Evi-Binatlı : 1 – 2
Ü.Maraş-Ozanköy : 2 – 3
BafÜ.Yurdu-Geçitkale: 2 – 2
Esentepe-Hamitköy: 0 – 1
Yalova-M.HacıaliYılmazköy: 1 – 1
Gönyeli-Düzkaya: 2 – 1
Mormenekşe-Dem’sCons.Çanakkale: 0 – 1
Lapta-M.Değirmenlik: 0 – 6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.