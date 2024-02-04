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Aksa Ligleri 17.Hafta sonuçları

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Aksa Ligleri 17.Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
A.Yeşilova-Yeniboğaziçi:  5 – 0
Mesarya-ChinaB.G.Gücü : 0 – 1
K.Kaymaklı-M.Karşıyaka: 0 – 3
Lefke-Çetinkaya: 0 – 5  
MağusaT.Gücü-PeraL.G.Birliği: 5 – 0
Türk Ocağı-Y.Dumlupınar: 2 – 11
5 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)
 
1.LİG
BUGÜN
Girne H.Evi-Binatlı : 1 – 2
Ü.Maraş-Ozanköy :  2 – 3
BafÜ.Yurdu-Geçitkale: 2 – 2
Esentepe-Hamitköy: 0 – 1
Yalova-M.HacıaliYılmazköy: 1 – 1  
Gönyeli-Düzkaya: 2 – 1
Mormenekşe-Dem’sCons.Çanakkale: 0 – 1
Lapta-M.Değirmenlik: 0 – 6
 
 
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