Aksa Ligleri 17.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

SÜPER LİG
DÜN
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
BUGÜN
A.Yeşilova-Yeniboğaziçi: 5 – 0
Mesarya-ChinaB.G.Gücü : 0 – 1
K.Kaymaklı-M.Karşıyaka: 0 – 3
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Çetinkaya (Evren Karademir)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-PeraL.G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Y.Dumlupınar (Hüseyin Eyyüpler)
5 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)
1.LİG
BUGÜN
Girne H.Evi-Binatlı : 1 – 2
Ü.Maraş-Ozanköy : 2 – 3
BafÜ.Yurdu-Geçitkale: 2 – 2
Esentepe-Hamitköy: 0 – 1
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-M.HacıaliYılmazköy (Mehmet Sezener)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Dem’sCons.Çanakkale (Ali Özer)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-M.Değirmenlik (İsmail Ercan)
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