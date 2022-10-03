Aksa Futbol Liglerinde maç saatlerinde değişiklik

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 3.hafta itibariyle karşılaşmaların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

Futbol Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, A Takım karşılaşmalarının başlama saati 15.30, A2 Takım karşılaşmalarının başlama saati ise 13.00 olarak düzenlendi.

Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalarda herhangi bir değişiklik olmayıp maçlar 19.00'da başlayacak.