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Aksa Futbol Liglerinde maç saatlerinde değişiklik

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Aksa Futbol Liglerinde maç saatlerinde değişiklik
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 3.hafta itibariyle karşılaşmaların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.
Futbol Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre,  A Takım karşılaşmalarının başlama saati 15.30, A2 Takım karşılaşmalarının başlama saati ise 13.00 olarak düzenlendi.
Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalarda herhangi bir değişiklik olmayıp maçlar 19.00'da başlayacak.
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