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Aksa Futbol Liglerinde haftanın toplu sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde haftanın toplu sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Çetinkaya: 0 – 3
Mağusa T. Gücü – Lefke: 3 – 0
Merit A. Yeşilova – Mesarya: 1 – 2
Hamitköy – Doğan T. Birliği:  2 – 3
Türk Ocağı – Y. Dumlupınar: 0 – 1
CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı: 0 – 1  
Yenicami – Göçmenköy: 0 – 1
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Binatlı – Esentepe: 0 – 0
İncirli – Yalova: 0 – 2
Yeniboğaziçi – Girne H. Evi: 2 – 1
Düzkaya – Ünimar Maraş: 4 – 1
Yenierenköy – M. Karşıyaka: 1 – 3
Lapta – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0  
Pera L. G. Birliği – Mormenekşe: 1 – 0
M. Hacıali Yılmazköy – Dörtyol: 1 – 1  
 
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