banner913
banner932
ARUCAD Dünya Sanat Günü için Girne Limanındaydı
ARUCAD Dünya Sanat Günü için Girne Limanındaydı
5 0
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
47 0
 
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
25 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
38 0
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
16 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
14 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
11 0
banner915

Aksa futbol liglerinde haftanın sonuçları

banner476

banner825
Aksa futbol liglerinde haftanın sonuçları
banner931
AKSA SÜPER LİG (26.HAFTA)


Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli:3 – 0
Doğan T.Birliği-Çetinkaya:    3 – 0 
Yenicami-MeritA.Yeşilova :   1 – 2
Lefke-K.Kaymaklı:                 1 – 1
Mesarya-MağusaT.Gücü        2 – 2
Hamitköy-Türk Ocağı            3 – 1
Cihangir-ChinaB.G.Gücü       4 – 0

AKSA 1.LİG (27.HAFTA)

İncirli-Lapta:                                    0 – 2
Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy:2 – 1
Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi:          4 – 0
Miracle Karşıyaka-Düzkaya:           1 – 0
Esentepe-Dörtyol:                           4 – 2
Girne H.Evi-Yenierenköy:               9 – 2
Yalova-Pera L. Gençler Birliği:        2 – 1
17 Nisan 2023, Pazartesi
20.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Mehmet Sezener)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.