Aksa futbol liglerinde haftanın sonuçları

AKSA SÜPER LİG (26.HAFTA)
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli:3 – 0
Doğan T.Birliği-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-MeritA.Yeşilova : 1 – 2
Lefke-K.Kaymaklı: 1 – 1
Mesarya-MağusaT.Gücü 2 – 2
Hamitköy-Türk Ocağı 3 – 1
Cihangir-ChinaB.G.Gücü 4 – 0
AKSA 1.LİG (27.HAFTA)
İncirli-Lapta: 0 – 2
Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy:2 – 1
Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi: 4 – 0
Miracle Karşıyaka-Düzkaya: 1 – 0
Esentepe-Dörtyol: 4 – 2
Girne H.Evi-Yenierenköy: 9 – 2
Yalova-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 1
17 Nisan 2023, Pazartesi
20.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Mehmet Sezener)
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