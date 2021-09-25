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AKSA Futbol Liglerinde günün sonuçları

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AKSA Futbol Liglerinde günün sonuçları
AKSA Süper Lig günün sonuçları ve yarının programı
 
Cihangir – Gönyeli: 1-0
Göçmenköy – Binatlı: 2-1
Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi: 3-0
Saat: 19.00 Türk Ocağı Limasol – Mesarya:
26/09/2021, PAZAR, SAAT 16:30
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan Türk Birliği, Kerem Eran
Orhan Dural Stadı:      Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı
Lefke 16 Ağustos Stadı :   Lefke – Küçük Kaymaklı, Ali Özer
27/09/2021  PAZARTESİ,SAAT:19:00:   
Güzelyurt Üner  Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu –Yenicami, Serkan Şimşek

AKSA Birinci Lig günün sonuçları ve yarının programı
 
B. Bağcıl– Esentepe: 1-2
Görneç – İncirli:         1-2
Dörtyol – Miracle Değirmenlik:2-1
Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 4-2
26/09/2021PAZAR, SAAT 16:30
Nihat Bağcıer Stadı:  Düzkaya– L. Gençler Birliği, İsfendiyar Açıksöz
Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, Hüseyin Eyyüpler
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Çetinkaya, Evren Karademir
Atatürk Stadı:China Bazaar Gençlik Gücü – Maraş,Hüseyin Özkan

 
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