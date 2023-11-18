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Aksa Futbol Liglerinde 9.hafta günün maç programı

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Aksa Futbol Liglerinde 9.hafta günün maç programı
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AKSA SÜPER LİG
Dün
Doğan T.Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 1
Bugün
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Türk Ocağı (Ali Özer)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-China B.G.Gücü (Fehim Dayı)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Çetinkaya (Osman Özpaşa)
19 Kasım 2023, Pazar
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Lefke (Ferhat Tuna)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-K.Kaymaklı (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)
 
AKSA 1.LİG
Bugün
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Gönyeli (Kerem Eran)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Miracle Değirmenlik (Emre Öztaşlı)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons. Çanakkale-Geçitkale (Burak Mandıralı)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M. Hacıali Yılmazköy-Düzkaya (Zekai Töre)
19 Kasım 2023, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Baf Ü.Yurdu (Mehmet Sezener)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Lapta (Mustafa Torun)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe- Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)
 
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