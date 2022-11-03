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Aksa Futbol Liglerinde 7. haftanın hakemleri açıklandı

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Aksa Futbol Liglerinde 7. haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Futbol Liglerinin 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. 
İşte 7. haftanın hakemleri:

AKSA SÜPER LİG
4 Kasım 2022, Cuma
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Cihangir (Osman Özpaşa)

5 Kasım 2022, Cumartesi
14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar (Ali Özer)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-K.Kaymaklı (Serkan Şimşek)

6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Lefke (Fehim Dayı)
14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Evren Karademir)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)

AKSA 1.LİG
5 Kasım 2022, Cumartesi
14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Lapta (Emre Öztaşlı)
14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Pera Gençler Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Dörtyol-Binatlı (Hakan Ünal)
14.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)

6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yeniboğaziçi (İsmail Ercan)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-İncirli (Şakir Azizoğlu)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Ünimar Maraş (Hüseyin Özkan)

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