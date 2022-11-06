Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 3
MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 4
Yenicami-Mesarya: 0 – 1
MağusaT.Gücü-Çetinkaya: 5 – 0
Gönyeli-K.Kaymaklı 1 – 2
Miracle Değirmenlik-Lefke: 3 – 1
Hamitköy-Göçmenköy: 2 – 1
ChinaB.G.Gücü-Doğan T.B.: 0 – 3
AKSA 1.LİG
Mormenekşe-Lapta: 3 – 1
Dörtyol-Binatlı: 0 – 4
Miracle Karşıyaka-Pera Gençler Birliği: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Yenierenköy: 5 – 1
Yalova-Düzkaya: 1 – 0
Esentepe-Yeniboğaziçi: 5 – 1
Girne Halk Evi-İncirli: 3 – 0
Baf Ü. Yurdu-Ünimar Maraş: 1 – 1
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