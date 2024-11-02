Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta programı

AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0 - 3
BUGÜN
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Mesarya (Ferhat Tuna)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Lefke (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-DND G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
3 Kasım 2024, Pazar
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Mağusa T.Gücü (Evren Karademir)
4 Kasım 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-A.Yeşilova (Fehim Dayı)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Türk Ocağı (Osman Özpaşa)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-M.H.Yılmazköy (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Hamitköy (Turgay Misk)
3 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Binatlı (İbrahim Katmer)
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Çanakkale (Burak Mandıralı)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Düzkaya (Abdullah Genç)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-N.Dipkarpaz (İsmail Ercan)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.