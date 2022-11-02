Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Liglerinde 7.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

AKSA SÜPER LİG

4 Kasım 2022, Cuma

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Cihangir

5 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mesarya

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Çetinkaya

14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-K.Kaymaklı

14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar

6 Kasım 2022, Pazar

14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Doğan T.Birliği

14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Lefke

AKSA 1.LİG

5 Kasım 2022, Cumartesi

14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Lapta

14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Pera Gençler Birliği

14.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Binatlı

14.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Yenierenköy

14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Düzkaya

6 Kasım 2022, Pazar

14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yeniboğaziçi

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-İncirli

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Ünimar Maraş

