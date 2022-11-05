banner875
banner815
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
11 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
49 0
 
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
13 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
16 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
18 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
25 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
13 0
banner878

AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

banner476

banner825
AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 3
MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 4
Yenicami-Mesarya: 0 – 1
MağusaT.Gücü-Çetinkaya: 5 – 0
Gönyeli-K.Kaymaklı 1 – 2  
6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Lefke (Fehim Dayı)
14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Evren Karademir)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)
AKSA 1.LİG
Bugün
Mormenekşe-Lapta: 3 – 1
Dörtyol-Binatlı:   0 – 4
Miracle Karşıyaka-Pera Gençler Birliği: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Yenierenköy: 5 – 1
Yalova-Düzkaya: 1 – 0
6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yeniboğaziçi (İsmail Ercan)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-İncirli (Şakir Azizoğlu)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Ünimar Maraş (Hüseyin Özkan)
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.