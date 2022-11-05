AKSA Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 3
MeritA.Yeşilova-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 4
Yenicami-Mesarya: 0 – 1
MağusaT.Gücü-Çetinkaya: 5 – 0
Gönyeli-K.Kaymaklı 1 – 2
6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Lefke (Fehim Dayı)
14.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Evren Karademir)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)
AKSA 1.LİG
Bugün
Mormenekşe-Lapta: 3 – 1
Dörtyol-Binatlı: 0 – 4
Miracle Karşıyaka-Pera Gençler Birliği: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Yenierenköy: 5 – 1
Yalova-Düzkaya: 1 – 0
6 Kasım 2022, Pazar
14.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yeniboğaziçi (İsmail Ercan)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-İncirli (Şakir Azizoğlu)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Ünimar Maraş (Hüseyin Özkan)
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