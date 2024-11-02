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Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0 – 3
BUGÜN
Esentepe-Mesarya :     1 – 1  
Yenicami-Lefke:            1 – 1
T.H.Dumlupınar-DND G.Birliği : 0 – 0
3 Kasım 2024, Pazar
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Mağusa T.Gücü (Evren Karademir)
4 Kasım 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-A.Yeşilova (Fehim Dayı)
 
AKSA 1.Lig
BUGÜN
Yalova-Türk Ocağı:      0 – 0
Lapta-M.H.Yılmazköy: 1 – 0
Vadili-Yeniboğaziçi :     0 – 0
Mormenekşe-Hamitköy: 2 – 1
3 KASIM 2024, PAZAR
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Binatlı (İbrahim Katmer)
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Çanakkale (Burak Mandıralı)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Düzkaya (Abdullah Genç)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-N.Dipkarpaz (İsmail Ercan)
 
 
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