AKSA Futbol Liglerinde 6. Hafta toplu sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya-Miracle Değirmenlik: 0 – 1
Doğan T.Birliği-Göçmenköy: 7 – 0
K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü: 0 – 1
Lefke-Türk Ocağı: 2 – 0
Cihangir-MeritA.Yeşilova: 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Yenicami: 1 – 1
Mesarya-Hamitköy: 2 – 0
ChinaB.G.Gücü-Gönyeli: 3 – 0
AKSA 1.LİG
Lapta-Esentepe: 0 – 3
Pera Gençler Birliği-Dörtyol: 3 – 0
Binatlı-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 4
Ünimar Maraş-Girne H. Evi: 1 – 2
İncirli-Mormenekşe: 1 – 1
Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka: 4 – 2
Düzkaya-Yenierenköy: 4 – 3
Yalova-Baf Ü. Yurdu: 0 – 4
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.