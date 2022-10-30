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AKSA Futbol Liglerinde 6. Hafta toplu sonuçları

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AKSA Futbol Liglerinde 6. Hafta toplu sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya-Miracle Değirmenlik: 0 – 1
Doğan T.Birliği-Göçmenköy:      7 – 0
K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü: 0 – 1
Lefke-Türk Ocağı: 2 – 0
Cihangir-MeritA.Yeşilova: 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Yenicami: 1 – 1
Mesarya-Hamitköy: 2 – 0
ChinaB.G.Gücü-Gönyeli: 3 – 0
 
AKSA 1.LİG
Lapta-Esentepe:            0 – 3
Pera Gençler Birliği-Dörtyol:  3 – 0
Binatlı-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 4
Ünimar Maraş-Girne H. Evi: 1 – 2
İncirli-Mormenekşe:      1 – 1
Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka: 4 – 2
Düzkaya-Yenierenköy: 4 – 3
Yalova-Baf Ü. Yurdu:   0 – 4
 
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