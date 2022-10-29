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AKSA Futbol Liglerinde 6. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol Liglerinde 6. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
Bugün
Çetinkaya-Miracle Değirmenlik: 0 – 1
Doğan T.Birliği-Göçmenköy:           7 – 0
K.Kaymaklı-MağusaT.Gücü: 0 – 1
30 Ekim 2022, Pazar
14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Türk Ocağı (Evern Karademir)
14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-MeritA.Yeşilova (Mustafa Öztugay)
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)
14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Hamitköy (Mehmet Sezener)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)
 
AKSA 1.LİG
Bugün
Lapta-Esentepe: 0 – 3
Pera Gençler Birliği-Dörtyol:  3 – 0
Binatlı-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 4
Ünimar Maraş-Girne H. Evi: 1 – 2
30 Ekim 2022, Pazar
14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe (Hakan Ünal)
14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka (Ferhat Tuna)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Yenierenköy (Zekai Töre)
14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)
 
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