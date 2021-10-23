banner583
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
39 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
29 0
 
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
19 0
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
25 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
230 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
23 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
61 0
banner661
banner726

AKSA Futbol Liglerinde 6. hafta günün sonuçları

banner476

banner714
AKSA Futbol Liglerinde 6. hafta günün sonuçları
banner721
AKSA SÜPER LİG
Lefke – Binatlı:                     3 – 1
MAYeşilova – Gönyeli:         1 – 1
Baf ÜY – Doğan T.B,           0 – 3
KKaymaklı – Mağusa TG,   1 – 2
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener
TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran
Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
AKSA BİRİNCİ LİG
Gençler B.  – Maraş,             1 – 0
Mormenekşe – İncirli             2 – 2
Dörtyol – Karşıyaka,             4 – 4
ChinaBazaar GG – Esentepe 2 – 0  
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir
Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.