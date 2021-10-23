AKSA Futbol Liglerinde 6. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Lefke – Binatlı: 3 – 1
MAYeşilova – Gönyeli: 1 – 1
Baf ÜY – Doğan T.B, 0 – 3
KKaymaklı – Mağusa TG, 1 – 2
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Mesarya – GHE, 100. Yıl Stadı, Mehmet Sezener
TOL – YAK, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Cihangir, Dr Fazıl Küçük Stadı, Kerem Eran
Göçmenköy – Hamitköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
AKSA BİRİNCİ LİG
Gençler B. – Maraş, 1 – 0
Mormenekşe – İncirli 2 – 2
Dörtyol – Karşıyaka, 4 – 4
ChinaBazaar GG – Esentepe 2 – 0
24 Ekim Pazar, Saat 16:00
Görneç – YB, 3 Şehitler Stadı, Zekai Töre
Düzkaya – Değirmenlik, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Çetinkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Evren Karademir
Çanakkale – BB, Muharrem Döveç Stadı, Serkan Şimşek
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.