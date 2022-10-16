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Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Lefke – Yenicami:         1 – 5
CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5
K. Kaymaklı – Türk Ocağı:    3 – 2
Cihangir – Hamitköy:             3 – 0
Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 0 – 0
Y. Dumlupınar – Göçmenköy 2 – 1
Doğan T. Birliği – Mesarya    2 – 0
Gönyeli – Mağusa T. Gücü    0 – 7
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Yalova – Mormenekşe:          1 – 1
Ünimar Maraş – Esentepe:    2 – 4
İncirli – Miracle Karşıyaka:    0 – 7
Lapta – Dörtyol: 4 – 0
Düzkaya – Binatlı:1 – 1
Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy: 1 – 1
Pera G. Birliği – Yenierenköy: 3 – 1
Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi:   1 – 0
 
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