Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Lefke – Yenicami: 1 – 5
CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5
K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 3 – 2
Cihangir – Hamitköy: 3 – 0
Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 0 – 0
Y. Dumlupınar – Göçmenköy 2 – 1
Doğan T. Birliği – Mesarya 2 – 0
Gönyeli – Mağusa T. Gücü 0 – 7
AKSA BİRİNCİ LİG
Yalova – Mormenekşe: 1 – 1
Ünimar Maraş – Esentepe: 2 – 4
İncirli – Miracle Karşıyaka: 0 – 7
Lapta – Dörtyol: 4 – 0
Düzkaya – Binatlı:1 – 1
Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy: 1 – 1
Pera G. Birliği – Yenierenköy: 3 – 1
Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi: 1 – 0
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