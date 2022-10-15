Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Lefke – Yenicami: 1 – 5
CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5
K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 3 – 2
Cihangir – Hamitköy: 3 – 0
16 EKİM PAZAR (15.30)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Merit A. Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Serhan Şimşek)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mesarya (Hüseyin Eyyüpler)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Ferhat Tuna)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Yalova – Mormenekşe: 1 – 1
Ünimar Maraş – Esentepe: 2 – 4
İncirli – Miracle Karşıyaka: 0 – 7
Lapta – Dörtyol: 4 – 0
Düzkaya – Binatlı:1 – 1
16 EKİM PAZAR (15.30)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Yenierenköy (İsmail Ercan)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi (Hakan Ünal)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.