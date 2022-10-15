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Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
Lefke – Yenicami:         1 – 5
CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik: 2 – 5
K. Kaymaklı – Türk Ocağı:    3 – 2
Cihangir – Hamitköy:             3 – 0
16 EKİM PAZAR (15.30)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Merit A. Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)
 Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Serhan Şimşek)
 Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mesarya (Hüseyin Eyyüpler)
 Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Ferhat Tuna)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Yalova – Mormenekşe:                    1 – 1
Ünimar Maraş – Esentepe:     2 – 4
İncirli – Miracle Karşıyaka:    0 – 7
Lapta – Dörtyol: 4 – 0
Düzkaya – Binatlı:1 – 1
16 EKİM PAZAR (15.30)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Yenierenköy (İsmail Ercan)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi (Hakan Ünal)
 
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