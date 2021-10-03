AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta sonuçları

AKSA Süper Ligde alınan sonuçlar ve program şöyle:
Girne Halk Evi-Merit A.Yeşilova, 2 – 4
Mağusa Türk Gücü – Baf Ü. Yurdu 7 – 0
Küçük Kaymaklı – Mesarya, 0 – 2
Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, 1 – 3
Gönyeli – Hamitköy, 1 – 0
Doğan T.Birliği – Göçmenköy 2 – 1
Cihangir – Türk Ocağı , 1 – 1
04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran
AKSA 1. Ligde alınan sonuçlar
Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü, 2 – 3
L. Gençler Birliği – Yalova: 3 – 2
İncirli – Düzkaya 0 – 0
Miracle Değirmenlik – Çanakkale: 2 – 0
Esentepe – Karşıyaka, 0 – 2
Yeniboğaziçi – Dörtyol, 0 – 0
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, 0 – 1
Maraş – Görneç, 1 – 0
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