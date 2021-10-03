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AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta sonuçları

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AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta sonuçları
AKSA Süper Ligde alınan sonuçlar ve program şöyle:
Girne Halk Evi-Merit A.Yeşilova,      2 – 4
Mağusa Türk Gücü – Baf Ü. Yurdu  7 – 0
 Küçük Kaymaklı – Mesarya,           0 – 2
Binatlı – Yonpaş Dumlupınar,          1 – 3
Gönyeli – Hamitköy,                         1 – 0
Doğan T.Birliği – Göçmenköy           2 – 1
Cihangir – Türk Ocağı ,                    1 – 1   
04/10/2021  Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı:   Yenicami – Lefke, Kerem Eran
 
AKSA 1. Ligde alınan sonuçlar
Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü,     2 – 3
L. Gençler Birliği – Yalova:                           3 – 2
İncirli – Düzkaya                                           0 – 0
Miracle Değirmenlik – Çanakkale:                2 – 0
Esentepe – Karşıyaka,                                 0 – 2   
Yeniboğaziçi – Dörtyol,                                0 – 0
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe,                  0 – 1
Maraş – Görneç,                                         1 – 0
 
 
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