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Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
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Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
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Lefke, İskele’den şen döndü
Lefke, İskele’den şen döndü
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Aksa Futbol Liglerinde 3. hafta programı

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Aksa Futbol Liglerinde 3. hafta programı
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AKSA SÜPER LİG
DÜN
T.H.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 6
BUGÜN                     
15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-C.B.Gençlik Gücü (Evren Karademir)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mesarya (Mustafa Öztugay)
15.30 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)
6 Ekim 2024, Pazar
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-A.Yeşilova (Kerem Eran)
15.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
15.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Lefke (İsmail Ercan)
7 Ekim 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-M.Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Maraş (Ferhat Tuna)
15.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Mormenekşe (İbrahim Katmer)
15.30 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Düzkaya (Zekai Töre)
15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Binatlı (Fehim Dayı)
6 Ekim 2024, Pazar
15.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-N.Dipkarpaz (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)
15.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-M.H.Yılmazköy (Abdullah Genç)
15.30 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Hamitköy (Hakan Ünal)
 
 
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