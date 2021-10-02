AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta günün sonuçları

AKSA Süper Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle:

Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4

Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu 7 – 0

Küçük Kaymaklı – Mesarya, 0 – 2

Saat: 19:00 Binatlı – Yonpaş Dumlupınar,

03/10/2021, Pazar, Saat:16:30

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,

Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek

04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran



AKSA 1. Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle.

Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü, 2 – 3

L. Gençler Birliği – Yalova: 3 – 2

İncirli – Düzkaya 0 – 0

Miracle Değirmenlik – Çanakkale: 2 – 0

03/10/2021 Pazar,Saat: 16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Görneç, Hakan Ünal

