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AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta günün sonuçları

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AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta günün sonuçları
AKSA Süper Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle:
Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova,     2 – 4
Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu         7 – 0
 Küçük Kaymaklı – Mesarya,                        0 – 2
Saat:   19:00 Binatlı – Yonpaş Dumlupınar,
03/10/2021, Pazar,  Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı:    Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021  Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı:   Yenicami – Lefke, Kerem Eran
 
AKSA 1. Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle.
Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü,      2 – 3
L. Gençler Birliği – Yalova:                          3 – 2
İncirli – Düzkaya                                           0 – 0
Miracle Değirmenlik – Çanakkale:                2 – 0
03/10/2021  Pazar,Saat: 16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı:   Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu
Bostancı Bağcıl Stadı:                        Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz
Maraş Necip Halil Kartal Stadı:       Maraş – Görneç, Hakan Ünal
 
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