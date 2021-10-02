AKSA Futbol liglerinde 3. Hafta günün sonuçları

AKSA Süper Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle:
Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4
Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu 7 – 0
Küçük Kaymaklı – Mesarya, 0 – 2
Saat: 19:00 Binatlı – Yonpaş Dumlupınar,
03/10/2021, Pazar, Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran
AKSA 1. Ligde alınan sonuçlar ve yarının program şöyle.
Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü, 2 – 3
L. Gençler Birliği – Yalova: 3 – 2
İncirli – Düzkaya 0 – 0
Miracle Değirmenlik – Çanakkale: 2 – 0
03/10/2021 Pazar,Saat: 16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu
Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Görneç, Hakan Ünal
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