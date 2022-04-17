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Aksa Futbol Liglerinde 27. hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 27. hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Cihangir-Yenicami:       3 – 1
Gönyeli-MağusaT.Gücü:1 – 2
Hamitköy-K.Kaymaklı 2 – 1
Doğan T.Birliği-Girne H.Evi: 3 – 0
Binatlı-Türk Ocağı:       2 – 1
MeritA.Yeşilova-BafÜ.Yurdu: 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Lefke: 3 – 1
Göçmenköy-Mesarya:   2 – 0
 
AKSA 1. LİG
SFC Dörtyol-Yalova:    2 – 3
ChinaB.G. Gücü-Görneç:3 – 1
Esentepe-Maraş:           2 – 0
Bostancı Bağcıl-İncirli:  0 – 1
Yeniboğaziçi-Çetinkaya 1 – 3
Çanakkale-Düzkaya      2 – 4  
M.Değirmenlik-Mormenekşe: 2 – 1
Karşıyaka-G.Birliği       3 – 1
 
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