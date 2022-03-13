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Aksa Futbol Liglerinde 22. hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 22. hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Yenicami-MağusaT.Gücü:      1 – 0
Lefke-Doğan T.Birliği :                    2 – 2  
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Girne H.Evi:       4 – 1
Mesarya-Binatlı:                     1 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir:     1 – 1
BafÜ.Yurdu-Gönyeli:            0 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy:        0 – 0  
 
AKSA 1. LİG
Görneç-Esentepe:                   1 – 0  
Düzkaya-Yeniboğaziçi:           1 – 1  
G.Birliği-Çetinkaya       1 – 1
ChinaB.G.Gücü-B.Bağcıl:2 – 1
Mormenekşe-SFC Dörtyol: 1 – 0
İncirli-Maraş:                2 – 2
Çanakkale-Karşıyaka    4 – 4
Yalova-M.Değirmenlik: 1 – 3
 
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