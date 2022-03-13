Aksa Futbol Liglerinde 22. hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Yenicami-MağusaT.Gücü: 1 – 0
Lefke-Doğan T.Birliği : 2 – 2
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Girne H.Evi: 4 – 1
Mesarya-Binatlı: 1 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-Gönyeli: 0 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy: 0 – 0
AKSA 1. LİG
Görneç-Esentepe: 1 – 0
Düzkaya-Yeniboğaziçi: 1 – 1
G.Birliği-Çetinkaya 1 – 1
ChinaB.G.Gücü-B.Bağcıl:2 – 1
Mormenekşe-SFC Dörtyol: 1 – 0
İncirli-Maraş: 2 – 2
Çanakkale-Karşıyaka 4 – 4
Yalova-M.Değirmenlik: 1 – 3
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