Aksa Futbol Liglerinde 22. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Yenicami-MağusaT.Gücü: 1 – 0
Lefke-Doğan T.Birliği : 2 – 2
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy:2 – 1
K.Kaymaklı-Girne H.Evi: 4 – 0
Mesarya-Binatlı: 1 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir: 1 – 1
13 Mart 2022 – Pazar
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Gönyeli (Evren Karademir)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Göçmenköy(Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
Görneç-Esentepe: 1 – 0
Düzkaya-Yeniboğaziçi: 1 – 1
13 Mart 2022 – Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Çetinkaya (Kerem Eran)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-B.Bağcıl (Serhan Şimşek)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-SFC Dörtyol (Ali Özer)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Maraş (Turgay Misk)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Karşıyaka (İsmail Ercan)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Değirmenlik (Osman Özpaşa)
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