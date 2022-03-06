Aksa Futbol Liglerinde 21. hafta sonuçları

Aksa Süper Lig 21. Hafta maç sonuçları
Yenicami-Türk Ocağı : 4 – 2
MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı: 3 – 1
Gönyeli-MeritA.Yeşilova 2 – 2
Girne H.Evi-Mesarya 0 – 5
Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu 0 – 0
Hamitköy-Göçmenköy 1 – 0
Binatlı-Lefke 0 – 6
Cihangir-Yonpaş Dumlupınar 1 – 0
Aksa 1. Lig 21. Hafta maç sonuçları
İncirli-Mormenekşe: 0 – 2
B.Bağcıl-Çanakkale: 5 – 0
Yeniboğaziçi-Görneç 1 – 0
Esentepe-ChinaB.G.Gücü 3 – 2
M.Değirmenlik-Düzkaya: 4 – 0
Çetinkaya-Yalova: 4 – 1
Maraş-Gençler Birliği : 1 – 0
Karşıyaka-SFC Dörtyol: 2 – 1
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