Aksa Futbol Liglerinde 21. hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig 21. Hafta maçları
BUGÜN
Yenicami-Türk Ocağı : 4 – 2
MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı: 3 – 1
Gönyeli-MeritA.Yeşilova 2 – 2
Girne H.Evi-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
6 MART 2022 – PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu (Zekai Töre)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lefke (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Mustafa Öztugay)
Aksa 1. Lig 21. Hafta maçları
BUGÜN
İncirli-Mormenekşe: 0 – 2
B.Bağcıl-Çanakkale: 5 – 0
Yeniboğaziçi-Görneç 1 – 0
Esentepe-ChinaB.G.Gücü 3 – 2
6 MART 2022 – PAZAR
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Düzkaya (Evren Karademir)
14.00 YılmazköyMustafa Üçöz StadıÇetinkaya-Yalova (Fehim Dayı)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-SFC Dörtyol (Emre Öztaşlı)
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