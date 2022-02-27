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Aksa Futbol liglerinde 20. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol liglerinde 20. Hafta sonuçları
Türk Ocağı-Hamitköy: 0 – 3
BafÜ.Yurdu-Binatlı :    2 – 1
K.Kaymaklı-Yenicami 2 – 1
MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği: 2 - 1
Göçmenköy-Cihangir:   0 – 1
Lefke-Girne H.Evi         2 – 0
Mesarya-MağusaT.Gücü 0 – 1
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli 2 – 1
 
Aksa 1. Lig 20. Hafta sonuçları
Düzkaya-Çetinkaya:               1 – 0 ,
Yalova-Maraş               4 – 4
Mormenekşe-Karşıyaka  0 – 0
SFC Dörtyol-B.Bağcıl :          1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi: 3 – 1
Gençler Birliği-İncirli:   0 – 1
Çanakkale-Esentepe      3 – 4
Görneç-M.Değirmenlik  2 – 3
 
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