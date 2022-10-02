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Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
Gönyeli-Türk Ocağı:       2 – 0
China B.G.Gücü-Merit A.Yeşilova: 4 – 0
Lefke-Göçmenköy:        0 – 0
K.Kaymaklı-Yenicami:    1 – 2
Çetinkaya-Hamitköy:     3 – 2
Cihangir-Mesarya:          1 – 1
3 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
İncirli-M. Hacıali Yılmazköy:         3 – 4
Lapta-Yenierenköy:                       6 – 2
Yeniboğaziçi-Binatlı :                     0 – 2
Düzkaya-Pera Gençler Birliği :     1 – 2
Girne Halk Evi-Mormenekşe:        2 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Esentepe:            2 – 0
Yalova-Miracle Karşıyaka :           2 – 1
Maraş-Dörtyol :                             4 – 1
 
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