Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
Gönyeli-Türk Ocağı: 2 – 0
China B.G.Gücü-Merit A.Yeşilova: 4 – 0
Lefke-Göçmenköy: 0 – 0
K.Kaymaklı-Yenicami: 1 – 2
Çetinkaya-Hamitköy: 3 – 2
Cihangir-Mesarya: 1 – 1
3 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
İncirli-M. Hacıali Yılmazköy: 3 – 4
Lapta-Yenierenköy: 6 – 2
Yeniboğaziçi-Binatlı : 0 – 2
Düzkaya-Pera Gençler Birliği : 1 – 2
Girne Halk Evi-Mormenekşe: 2 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Esentepe: 2 – 0
Yalova-Miracle Karşıyaka : 2 – 1
Maraş-Dörtyol : 4 – 1
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