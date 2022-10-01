Aksa Futbol Liglerinde 2. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
BUGÜN
Gönyeli-Türk Ocağı: 2 – 0
China B.G.Gücü-Merit A.Yeşilova: 4 – 0
Lefke-Göçmenköy: 0 – 0
2 Ekim 2022, Pazar
16.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Turgay Misk)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Hamitköy (Mehmet Sezener)
16.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Fehim Dayı)
3 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
İncirli-M. Hacıali Yılmazköy: 3 – 4
Lapta-Yenierenköy: 6 – 2
Yeniboğaziçi-Binatlı : 0 – 2
Düzkaya-Pera Gençler Birliği : 1 – 2
2 Ekim 2022, Pazar
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Mormenekşe ()Mustafa Öztugay
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Karşıyaka (Osman Özpaşa)
16.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Dörtyol (Hakan Ünal)
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