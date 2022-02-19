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AKSA Futbol Liglerinde 19. Hafta günün sonuçları

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AKSA Futbol Liglerinde 19. Hafta günün sonuçları
AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Cihangir-Hamitköy:      3 – 3  
MağusaT.Gücü-Lefke   2 – 0
Yenicami-Mesarya        1 – 2
Doğan T.B.i-Y. Dumlupınar 2 – 2
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu (Mehmet Sezener)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-MeritA.Yeşilova (Serhan Şimşek)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Göçmenköy (Mustafa Öztugay)
 
AKSA 1. LİG
BUGÜN
İncirli-Yalova:               2 – 1
Y.Boğaziçi-Çanakkale:  0 -0
Esentepe-SFC Dörtyol:          3 – 1
B.Bağcıl-Karşıyaka       1 – 2
20 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Düzkaya (Hakan Ünal)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Mormenekşe (Hüseyin Özkan)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Görneç (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Stadı’nda M.Değirmenlik-ChinaBazaarG.Gücü (Turgay Misk)
 
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