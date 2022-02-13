Aksa futbol liglerinde 18. Haftanın sonuçları

Aksa Süper Lig
Hamitköy-Gönyeli: 1 – 0
Mesarya-K.Kaymaklı 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi 4 – 1
BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü 2 – 3
Lefke-Yenicami 1 – 1
Göçmenköy-Doğan T.Birliği 2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Binatlı 3 – 0
Türk Ocağı-Cihangir 0 – 0
Aksa 1. Lig
ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya 0 – 2
Yalova-G.Birliği 0 – 2
Düzkaya-İncirli 3 – 2
Çanakkale-M.Değirmenlik 1 – 3
Karşıyaka-Esentepe 2 – 0
SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi 3 – 1
Mormenekşe-B.Bağcıl 3 – 1
Görneç-Maraş 1 – 1
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