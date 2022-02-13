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Aksa futbol liglerinde 18. Haftanın sonuçları

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Aksa futbol liglerinde 18. Haftanın sonuçları
Aksa Süper Lig
Hamitköy-Gönyeli:                1 – 0
Mesarya-K.Kaymaklı             1 – 1
MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi  4 – 1
BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü 2 – 3
Lefke-Yenicami                      1 – 1
Göçmenköy-Doğan T.Birliği 2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Binatlı   3 – 0
Türk Ocağı-Cihangir              0 – 0
 
Aksa 1. Lig
ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya     0 – 2
Yalova-G.Birliği                     0 – 2
Düzkaya-İncirli                       3 – 2
Çanakkale-M.Değirmenlik      1 – 3  
Karşıyaka-Esentepe               2 – 0
SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi     3 – 1
Mormenekşe-B.Bağcıl            3 – 1
Görneç-Maraş                        1 – 1
 
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