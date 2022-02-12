Aksa futbol liglerinde 18. hafta günün sonuçları ve yarının programı

Aksa Süper Lig
BUGÜN
Hamitköy-Gönyeli: 1 – 0
Mesarya-K.Kaymaklı 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Girne H.Evi 4 – 1
BafÜ.Yurdu-MağusaT.Gücü 2 – 3
13 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Yenicami (Mehmet Sezener)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Binatlı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Cihangir (Turgay Misk)
Aksa 1. Lig
BUGÜN
ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya 0 – 2
Yalova-G.Birliği 0 – 2
Düzkaya-İncirli 3 – 2
Çanakkale-M.Değirmenlik 1 – 3
13 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Esentepe (Fehim Dayı)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-B.Bağcıl (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Maraş (Ferhat Tuna)
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