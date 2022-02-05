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AKSA Futbol Ligleri’nde 17. Hafta maç sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol Ligleri’nde 17. Hafta maç sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Mesarya-Türk Ocağı 5 – 1
Binatlı-Göçmenköy: 0 – 0  
K.Kaymaklı-Lefke : 0 – 0
Girne H.Evi-Y.Dumlupınar 1 – 2
YARIN
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (Hüseyin Eyyupler)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Cihangir (Fehim Dayı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-BafÜ.Yurdu (Turgay Misk)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-MeritA.Yeşilova (Kerem Eran)
 
 
AKSA 1. LİG
BUGÜN
G.Birliği-Düzkaya:        1 – 0    
Çetinkaya-Çanakkale    3 – 0
M.Değirmenlik- Dörtyol 2 – 1
Maraş-ChinaB.G.Gücü  1 – 2
YARIN
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-B.Bağcıl (Hakan Ünal)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Görneç (Zekai Töre)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Y.Boğaziçi-Karşıyaka (Mehmet Sezener)
 
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