Aksa Futbol Liglerinde 15. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Mağusa T.Gücü-Merit A.Yeşilova: 3 – 1
Çetinkaya-Mesarya: 0 – 5
Cihangir-Doğan T.Birliği: 3 – 2
M.Değirmenlik-Türk Ocağı:0 – 0
Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yenicami: 2 – 2
China B.G.Gücü-Hamitköy: 0 – 3
K.Kaymaklı-Göçmenköy: 4 – 1
Lefke-Y.Dumlupınar: 1 – 2
AKSA 1.LİG
Yalova-M.Hacıali Yılmazköy: 0 – 0
Ünimar Maraş-Yenierenköy: 7 – 1
Lapta-Pera L. Gençler Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi-Düzkaya: 1 – 1
Mormenekşe-Esentepe: 0 – 2
Girne H.Evi-M.Karşıyaka: 0 – 3
Baf Ü.Yurdu-Dörtyol: 2 – 1
İncirli-Binatlı: 2 – 1
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