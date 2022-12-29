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Aksa Futbol Liglerinde 15. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 15. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG

Mağusa T.Gücü-Merit A.Yeşilova: 3 – 1
Çetinkaya-Mesarya:       0 – 5
Cihangir-Doğan T.Birliği: 3 – 2
M.Değirmenlik-Türk Ocağı:0 – 0
Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yenicami: 2 – 2
China B.G.Gücü-Hamitköy: 0 – 3
K.Kaymaklı-Göçmenköy: 4 – 1
Lefke-Y.Dumlupınar: 1 – 2
 
AKSA 1.LİG

Yalova-M.Hacıali Yılmazköy: 0 – 0
Ünimar Maraş-Yenierenköy:    7 – 1
Lapta-Pera L. Gençler Birliği:  3 – 1
Yeniboğaziçi-Düzkaya:            1 – 1
Mormenekşe-Esentepe:           0 – 2
Girne H.Evi-M.Karşıyaka:       0 – 3
Baf Ü.Yurdu-Dörtyol:             2 – 1
İncirli-Binatlı:                         2 – 1
 
 
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