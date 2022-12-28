Aksa Futbol Liglerinde 15. hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Mağusa T.Gücü-Merit A.Yeşilova: 3 – 1
Çetinkaya-Mesarya: 0 – 5
Cihangir-Doğan T.Birliği: 3 – 2
29 ARALIK 2022, PERŞEMBE
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Türk Ocağı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yenicami (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Hamitköy (Mehmet Sezener)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Y.Dumlupınar (Serkan Şimşek)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yalova-M.Hacıali Yılmazköy: 0 – 0
Ünimar Maraş-Yenierenköy: 7 – 1
Lapta-Pera L. Gençler Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi-Düzkaya: 1 – 1
29 ARALIK 2022, PERŞEMBE
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe (Emre Öztaşlı)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-M.Karşıyaka (Hüseyin Özkan)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Dörtyol (Zekai Töre)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Binatlı (Evren Karademir)
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