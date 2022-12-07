Aksa Futbol Liglerinde 12. Hafta programı açıklandı

Aksa Süper Lig ve 1. Lig 12. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.

Her iki ligde de 12. Hafta maçları Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak.



AKSA SÜPER LİG

10 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-MağusaT.Gücü

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Gönyeli

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-K.Kaymaklı

11 Aralık 2022, Pazar

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Miracle Değirmenlik

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Çetinkaya

AKSA 1.LİG

10 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Miracle Karşıyaka

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Girne H.Evi

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-BafÜ.Yurdu

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş

11 Aralık 2022, Pazar

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Mormenekşe

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Esentepe

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda PeraG.Birliği-Yalova

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-İncirli



