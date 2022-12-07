Aksa Futbol Liglerinde 12. Hafta programı açıklandı

Aksa Süper Lig ve 1. Lig 12. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.
Her iki ligde de 12. Hafta maçları Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak.
AKSA SÜPER LİG
10 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-MağusaT.Gücü
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Gönyeli
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-K.Kaymaklı
11 Aralık 2022, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Miracle Değirmenlik
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Çetinkaya
AKSA 1.LİG
10 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Miracle Karşıyaka
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Girne H.Evi
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-BafÜ.Yurdu
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş
11 Aralık 2022, Pazar
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Mormenekşe
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Esentepe
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda PeraG.Birliği-Yalova
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-İncirli
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