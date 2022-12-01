AKSA Futbol Liglerinde 11. Haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 11.haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

3 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Hamitköy (Emre Öztaşlı)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Mesarya (Kerem Eran)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar (Evren Karademir)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Cihangir (Ali Özer)

14.00 K.Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Lefke (Şakir Azizoğlu)

4 Aralık 2022, Pazar

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Yenicami (Fehim Dayı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)



AKSA 1.LİG

3 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Yenierenköy (Zekai Töre)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Pera Gençler Birliği (Osman Özpaşa)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Yeniboğaziçi (Serkan Şimşek)

4 Aralık 2022, Pazar

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.Hacıali Yılmazköy (Hakan Ünal)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Mustafa Öztugay)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Lapta (Ferhat Tuna)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Düzkaya (Tufan Çerçioğlu)

