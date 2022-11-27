AKSA Futbol Ligleri’nde 10. Hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü : 0 – 2
Mesarya-Miracle Değirmenlik: 3 – 0
Göçmenköy-Türk Ocağı: 1 – 0
Lefke-ChinaB.G.Gücü: 2 – 1
Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 0 – 1
Cihangir-Gönyeli: 6 – 1
28 Kasım 2022, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami (Ali Özer)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
Yenierenköy-Esentepe: 1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka: 0 – 5
Pera Gençler B.i-Girne H.Evi : 3 – 1
İncirli-Ünimar Maraş: 2 – 3
Binatlı-Mormenekşe: 1 – 1
Düzkaya-Dörtyol: 2 – 0
Yeniboğaziçi-Baf Ü.Yurdu: 2 – 1
Lapta-Yalova: 0 – 0
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