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AKSA futbol liglerinde 1. Hafta toplu sonuçları

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AKSA futbol liglerinde 1. Hafta toplu sonuçları
AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA
Ü-Doğan Türk Birliği – Cihangir:                   1-2
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova             1-1
Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar:  0-1
Gönyeli – Türk Ocağı:                                  1-0
Binatlı – Hamitköy :                                       0-2
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu                0-0
Girne Halk Evi – Göçmenköy                       1-2
Mesarya – Lefke                                           0-1
 
AKSA BİRİNCİ LİG 1. HAFTA
Esentepe – Mormenekşe                 1-1
Yalova – Düzkaya                            2-0
L. Gençler Birliği – Görneç               2-1
İncirli –Gençlik Gücü                       1-0
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl       3-0
Çetinkaya – Dörtyol                         0-2
Maraş – Çanakkale                         4-2
Miracle Değirmenlik – Karşıyaka     2-1
 
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