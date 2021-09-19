AKSA futbol liglerinde 1. Hafta toplu sonuçları

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA
Ü-Doğan Türk Birliği – Cihangir: 1-2
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova 1-1
Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar: 0-1
Gönyeli – Türk Ocağı: 1-0
Binatlı – Hamitköy : 0-2
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu 0-0
Girne Halk Evi – Göçmenköy 1-2
Mesarya – Lefke 0-1
AKSA BİRİNCİ LİG 1. HAFTA
Esentepe – Mormenekşe 1-1
Yalova – Düzkaya 2-0
L. Gençler Birliği – Görneç 2-1
İncirli –Gençlik Gücü 1-0
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl 3-0
Çetinkaya – Dörtyol 0-2
Maraş – Çanakkale 4-2
Miracle Değirmenlik – Karşıyaka 2-1
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