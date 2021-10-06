AKSA Futbol Ligleri'nde 4. hafta programı

AKSA Süper Lig
09.10.2021 CUMARTESİ SAAT: 16:00
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli
Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği(18:30)
10.10.2021 PAZAR SAAT: 16:00
16 Ağustos Stadı: Lefke- Mağusa Türk Gücü
100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami
20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Cihangir
AKSA 1.Lig
09.10.2021 CUMARTESİ SAAT: 16:00
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi DSK
Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş
Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl
10.10.2021 PAZAR SAAT: 16:00
Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği
Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe