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AKSA Futbol Ligleri'nde 4. hafta programı

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AKSA Futbol Ligleri'nde 4. hafta programı

AKSA Süper Lig

09.10.2021 CUMARTESİ SAAT: 16:00

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli

Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği(18:30)

10.10.2021 PAZAR SAAT: 16:00

16 Ağustos Stadı: Lefke- Mağusa Türk Gücü

100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami

20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Cihangir

AKSA 1.Lig

09.10.2021 CUMARTESİ SAAT: 16:00

Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi DSK

Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş

Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl

10.10.2021 PAZAR SAAT: 16:00

Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe –  Gençler Birliği

Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe

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