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Aksa Futbol Ligleri 9. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 9. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG


Yenicami-Hamitköy:     1 – 0
Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar: 3 –3
Türk Ocağı-Mesarya:    1 – 4
MağusaT.Gücü-Cihangir: 6 – 0
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy: 1 – 1
Gönyeli-Lefke:     0 – 1
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 3
21 KASIM 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Mormenekşe-Pera Gençler B.: 0 – 3
Esentepe-Binatlı:                     0 – 2
Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Yalova-İncirli:                        1 – 0
M. Karşıyaka-Yenierenköy:   13 – 0
Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi: 1 – 2
Baf Ülkü Yurdu-Lapta:          2 – 1
Ünimar Maraş-Düzkaya:       0 – 5
 
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