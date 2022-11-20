Aksa Futbol Ligleri 9. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Yenicami-Hamitköy: 1 – 0
Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar: 3 –3
Türk Ocağı-Mesarya: 1 – 4
MağusaT.Gücü-Cihangir: 6 – 0
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy: 1 – 1
Gönyeli-Lefke: 0 – 1
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 3
21 KASIM 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Mormenekşe-Pera Gençler B.: 0 – 3
Esentepe-Binatlı: 0 – 2
Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Yalova-İncirli: 1 – 0
M. Karşıyaka-Yenierenköy: 13 – 0
Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi: 1 – 2
Baf Ülkü Yurdu-Lapta: 2 – 1
Ünimar Maraş-Düzkaya: 0 – 5
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