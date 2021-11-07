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AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
 
Lefke – Gönyeli,                    1 – 1
Küçük Kaymaklı – Binatlı,     3 – 0
Yeşilova – Hamitköy,             1 – 1
Dumlupınar – Göçmenköy,    1 – 1
Mesarya – Doğan Türk B,      0 – 1
Yenicami – Girne H. Evi:       5 – 0
Türk Ocağı – Mağusa T. G    3 – 2
Baf Ülkü  Yurdu – Cihangir   2 – 2  
 
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi          0 – 0
İncirli – Çetinkaya,                 1 – 3 
Mormenekşe – Maraş             1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka,    2 – 4
Düzkaya – Esentepe,             2 – 1
Gençler B – Değirmenlik,       2 – 0
Görneç – Bostancı.Bağcıl      0 – 1  
Çanakkale – Dörtyol,              2 – 2
 
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