AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Lefke – Gönyeli, 1 – 1
Küçük Kaymaklı – Binatlı, 3 – 0
Yeşilova – Hamitköy, 1 – 1
Dumlupınar – Göçmenköy, 1 – 1
Mesarya – Doğan Türk B, 0 – 1
Yenicami – Girne H. Evi: 5 – 0
Türk Ocağı – Mağusa T. G 3 – 2
Baf Ülkü Yurdu – Cihangir 2 – 2
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi 0 – 0
İncirli – Çetinkaya, 1 – 3
Mormenekşe – Maraş 1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka, 2 – 4
Düzkaya – Esentepe, 2 – 1
Gençler B – Değirmenlik, 2 – 0
Görneç – Bostancı.Bağcıl 0 – 1
Çanakkale – Dörtyol, 2 – 2
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